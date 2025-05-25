В Бишкеке представители 11 стран обсудили устойчивое сельское хозяйство

В Бишкеке состоялась торжественная церемония закрытия установочного семинара и первого заседания Рабочей группы по устойчивому сельскому хозяйству и продовольственной безопасности в рамках Центральноазиатской региональной экономической программы (ЦАРЭС), организованного Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики совместно с Азиатским банком развития (АБР).

В течение трёх дней, с 21 по 23 мая, представители 11 стран-участниц ЦАРЭС, международных организаций и эксперты обсуждали ключевые вызовы и возможности для развития агропромышленного комплекса региона. Были рассмотрены вопросы повышения производительности, привлечения инвестиций, развития современной рыночной инфраструктуры, устойчивого управления водными и земельными ресурсами, а также укрепления трансграничного сотрудничества.

Создание Рабочей группы ЦАРЭС стало важным шагом на пути реализации Совместной рамочной программы по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности, одобренной министрами в 2022 году. Итоги заседания будут способствовать ускорению внедрения приоритетных инициатив, направленных на устойчивое развитие сельского хозяйства и укрепление продовольственной безопасности в регионе.

Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики выражает благодарность всем участникам и партнёрам за конструктивный диалог и подтверждает готовность к дальнейшему сотрудничеству в интересах устойчивого будущего всего региона ЦАРЭС.