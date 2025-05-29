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В Бишкеке попрощались с настоящим гвардии сержантом неба

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- Светлана Лаптева
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На Северном кладбище Бишкека проводили в последний путь Виктора Мухамедьярова - лётчика-инструктора, парашютиста и человека, для которого небо было не просто работой, а настоящей судьбой.

Он не был офицером, и по уставу ему не положен ни салют, ни почётный караул. Но на похоронах - плечом к плечу - стояли представители всех силовых структур: Минобороны, ГКНБ, МВД, АКН. Потому что вклад Виктора Геннадьевича в подготовку защитников Родины, в развитие военной и патриотической школы, переоценить невозможно.

- Муха… Геннадьевич… - так его звали те, кто знал не понаслышке. - Настоящий гвардии сержант Неба. Таким он и останется.

На панихиде слово взяли бывшие курсанты ДОСААФ, выпускники парашютной группы 1985 года. Они говорили просто, без пафоса - как умеют только те, кто однажды открыл люк на высоте тысячи метров и сделал шаг в воздух:

- До перестройки, если ты хотел прыгнуть с парашютом или сесть за штурвал, дорога вела на аэродром, где первым тебя встречал Виктор Мухамедьяров. Шутил, что-то напевал, проверял экипировку - и сам поднимал Ан-2 в небо.

Кто прошёл его школу - помнит: с небом шутки плохи. До прыжка - три месяца подготовки, медкомиссия, зачёты. Первые выброски - на аэродроме в Сосновке. И всегда рядом - "Муха". Его фигура, его голос, его любовь к небу впечатывались в память.

- У тех, кто служил во Фрунзе, до сих пор есть кодовый вопрос: "А Муха был?" Без него история про прыжок - как-то не считается.

После развала Союза многие сдались. Но не он. Вместе с Александром Кремнёвым и другими энтузиастами они не дали умереть аэроклубу. В 1996 году Виктор Мухамедьяров возглавил Федерацию парашютного спорта. Организовывал прыжки, тренировочные сборы, обучение. Поднимал в небо новых мальчишек и девчонок - таких же, какими когда-то были мы.

Фрунзенский аэроклуб был не рядовым: отсюда вышли 7 Героев Советского Союза. А позже - сотни десантников, отправлявшихся в горячие точки: Афганистан, Сирию, Корею. Подготовка была настоящей: ежегодно - до 600 парашютистов третьего разряда. А ещё - пилоты, спортсмены, специалисты для сложных задач.

Их прыжки - это не шоу. Это точность. Это математика в воздухе. "Этажерки", "пирамидки", приземления между зданиями, в парках - и ни одного серьёзного инцидента за десятки лет. Потому что каждый прыжок - это ответственность. Это школа. Это Мухамедьяров.

Он был из тех, кто не прятался за словами. Служил в Чирчике, в десанте, когда шёл Афган. Закончил Волчанское училище летчиков ДОСААФ. А потом - вся жизнь в небе. Более 2800 часов налёта на Ан-2, 2995 прыжков с парашютом. Запомнился дерзкий прыжок на трубу ТЭЦ во время учений по борьбе с терроризмом - сложнейшая высадка, возможная только для самых подготовленных.

- В небе с ним было спокойно, - говорят ветераны.

Работал в Африке - там, где раньше никто не прыгал. Открывал новые горизонты - не на словах, на деле. Всегда рядом с курсантами, с пацанами, которые мечтали прыгнуть - хотя бы раз. Потому что прыжок - это проверка. Справишься - станешь другим. Не справишься - попробуешь снова. Главное - не предавать мечту.

Сегодня в соседних республиках федерации парашютного спорта работают, проводят международные соревнования. А у нас? Неужели всё канет в лету?

Ветераны ДОСААФ, Федерация, ученики Мухамедьярова - уверены: самое правильное, что можно сделать - это возродить школу. Дать шанс подросткам снова "выйти в небо". Сделать так, чтобы вопрос "А Муха был?" звучал и завтра.

СПРАВКА:

Виктор Геннадьевич Мухамедьяров

Родился 28.08.1961 в Осинниках (Кемеровская область).

Окончил СПТУ-5 в Кантe. С 1979 года - спортсмен, инструктор ПДП во Фрунзенском аэроклубе.

1980–1982 - служба в ВДВ, командир отделения спецназа, сержант.

С 1996 года - председатель Федерации парашютного спорта и воздухоплавания КР.

Более 2800 часов налёта на Ан-2, 2995 прыжков с парашютом.

Награждён орденом "АФГАН".

Ушёл из жизни в мае 2025 года.


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URL: https://www.vb.kg/446251
Теги:
похороны, Бишкек
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