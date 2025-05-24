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"Кыргызстан подал заявку на проведение Кубка Азии по футболу 2031 года"

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Президент Садыр Жапаров в ходе торжественного открытия нового городского стадиона в Караколе заявил о масштабных планах по развитию спортивной инфраструктуры страны.

Глава государства отметил, что в Бишкеке ведётся строительство одного из самых крупных стадионов в Центральной Азии, рассчитанного на 51 тысячу посадочных мест. Этот объект станет важной частью усилий по продвижению спорта и созданию условий для проведения международных соревнований в Кыргызстане.

Кроме того, Садыр Жапаров сообщил, что Кыргызстан подал официальную заявку на проведение Кубка Азии по футболу, который запланирован на 2031 год.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/446256
Теги:
кубок, футбол, Садыр Жапаров
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