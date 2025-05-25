Инфантино намекнул на возможное участие Роналду в Клубном чемпионате мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино вызвал волну обсуждений, заявив, что Криштиану Роналду может принять участие в Клубном чемпионате мира этим летом, несмотря на то, что его клуб "Аль-Наср" не прошёл квалификацию.

В неожиданном интервью вместе со стримером IShowSpeed Инфантино заявил: "Роналду может сыграть за одну из команд на Клубном чемпионате мира. Ведутся обсуждения". Турнир с участием 32 команд пройдет в США с 14 июня по 13 июля.

Хотя 40-летний форвард находится в переговорах о продлении контракта с "Аль-Насром" и, по сообщениям, не планирует уходить в аренду, слова Инфантино намекнули на возможность краткосрочного трансфера.

Как сообщается, представители Роналду остались недовольны комментариями президента ФИФА, назвав их преждевременными. Ранее испанское издание Marca писало, что один из бразильских клубов, предположительно "Ботафого", сделал предложение Роналду. Главный тренер команды Ренату Паива прокомментировал ситуацию: "Такой звезде не скажешь "нет". Даже в его возрасте он - голевая машина".

ФИФА ранее утвердила специальное "исключительное трансферное окно" с 1 по 10 июня, что позволит клубам-участникам турнира подписывать новых игроков перед стартом соревнований. Это открывает теоретическую возможность для участия Роналду, особенно учитывая, что такие его бывшие клубы, как "Реал Мадрид" и "Ювентус", примут участие в турнире.

Тем временем Инфантино подвергся критике внутри организации после того, как опоздал на ежегодный конгресс ФИФА. Это произошло после его поездки с бывшим президентом США Дональдом Трампом в Катар и Саудовскую Аравию. Позднее прибытие президента ФИФА вызвало протест: из зала ушли несколько членов Совета ФИФА, включая председателя ФА Англии Дебби Хьюитт.

В преддверии турнира внимание всего футбольного мира приковано к возможному сенсационному возвращению Роналду на международную арену.