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"Наполи" выиграл чемпионский титул в серии А

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- Самуэль Деди Ирие
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Игроки "Наполи" с радостью отпраздновали финальный свисток после победы над "Кальяри", которая принесла клубу чемпионский титул в Серии А. Победа 2:0 на стадионе имени Диего Армандо Марадоны стала завершающей точкой захватывающего сезона команды Антонио Конте.

Главным героем матча стал шотландец Скотт Мактоминэй: на 42-й минуте он открыл счёт великолепным ударом "ножницами" после передачи Маттео Политано. Этот мяч позволил "Наполи" вернуть лидерство в таблице, которое на несколько минут захватил "Интер", забивший быстрый гол в параллельной игре с "Комо".

В начале второго тайма Ромелу Лукаку удвоил преимущество "Наполи": он принял длинный пас, обыграл защитника и хладнокровно отправил мяч в сетку. Оставшееся время превратилось в праздник на трибунах: болельщики зажгли фаеры, поле окутал дым, а после финального свистка небо Неаполя озарили фейерверки.

Скотт Мактоминэй был признан лучшим игроком сезона в Серии А, завершив чемпионат с 12 голами и 6 результативными передачами в 34 матчах. "Жертвы, на которые шла вся команда, были невероятны. Люди в Неаполе заслужили это, они были с нами с первого дня. Для меня сыграть такую роль - это как сон", - сказал он в интервью DAZN.

В Неаполе болельщики прозвали его "МакФратм" - игривое сочетание его имени и слова fratm, что на неаполитанском означает "брат". "Я немного понимаю по-итальянски, но говорить - сложнее. Особенно с теми, кто не говорит по-английски. Но я чувствую огромную любовь", - добавил Мактоминэй, поделившись, что недавно выучил фразу "Festeggiamo, andiamo!" - "Давайте праздновать! Вперёд!"

Тем временем "Интер", несмотря на победу 2:0 над "Комо", финишировал вторым. Головами отметились Стефан де Врей и Хоакин Корреа, но этого оказалось недостаточно. Главный тренер Симоне Индзаги дал отдых нескольким лидерам перед финалом Лиги чемпионов 31 мая. Капитан "Интера" де Врей признал: "Мы сделали всё, что могли. Если ты не первый после 38 туров - значит, ты этого не заслужил".


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URL: https://www.vb.kg/446260
Теги:
футбол
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