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"Барс" и "Абдыш-Ата" одержали яркие победы в 11-м туре КПЛ-2025

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- Самуэль Деди Ирие
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В 11-м туре Кыргызской Премьер-Лиги сезона 2025 года состоялись два результативных матча.

В Караколе "Барс" в драматичном поединке обыграл "ОшМУ" со счётом 2:1. Счёт был открыт уже на 11-й минуте усилиями Айбека Мусабекова. В концовке матча команды обменялись голами: сначала Ричард сравнял счёт на 89-й минуте, но уже в компенсированное время (90+5) победу "Барсу" принёс Владислав Великородный. Лучшим игроком встречи был признан капитан хозяев Валерий Кичин. Матч прошёл на стадионе "Ынтымак Арена" при судействе Эрланбека Осмонова.

Во втором матче дня "Абдыш-Ата" разгромила "Озгон" на выезде со счетом 5:2.

Команды выдали зрелищный поединок с семью голами. В составе победителей отличились Браузман (29"), Талович (44"), Абдужапаров (70", 90") и Азаров (87"). У хозяев голы забили Сарыкбаев (9") и Титов (90+6"). В концовке матча "Абдыш-Ата" осталась вдесятером после удаления Женишбекова. Лучшим игроком встречи признан Эрбол Абдужапаров. Встреча прошла на стадионе им. А. Суюмбаева в Оше, главный арбитр - Медербек Тайчиев.


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URL: https://www.vb.kg/446261
Теги:
футбол, Кыргызстан
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