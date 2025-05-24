Открытие "Ынтымак Арены" в Караколе: праздник спорта и единства

Главное событие 11-го тура Премьер-Лиги Кыргызстана - торжественное открытие нового стадиона "Ынтымак Арена" в городе Каракол - прошло с размахом и собрало около шести тысяч зрителей.

Праздничная церемония сопровождалась выступлениями звёзд кыргызской эстрады - Бека Борбиева и Асылбека Озубекова, а также розыгрышами призов и другими культурными мероприятиями. В числе почётных гостей были известные спортсмены страны - олимпийские призёры Акжол Махмудов, Айсулуу Тыныбекова и Эрназар Акматалиев.

Особую значимость мероприятию придало присутствие президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, который своём выступлении он отметил важность нового объекта для региона.

"Стадион - это не просто игровое поле. Это - место, вдохновляющее молодёжь города на здоровый образ жизни, укрепление здоровья. Это место, где собираются люди, чтобы проводить соревнования, концерты и другие мероприятия. И самое главное - это арена не только спортивной борьбы, но и укрепления единства, согласия и патриотизма", - подчеркнул глава государства.

После церемонии открытия состоялся матч 11-го тура Премьер-Лиги Кыргызстана между местной командой "Барс" (Каракол) и гостями из Оша - клубом "Алай". В напряжённой и зрелищной борьбе хозяева поля одержали победу со счётом 2:1, подарив болельщикам яркие эмоции и первую домашнюю победу на новом стадионе.

Открытие "Ынтымак Арены" стало не только важным событием для спортивной инфраструктуры страны, но и настоящим праздником для всего региона, объединившим спорт, культуру и патриотизм в одном дне.