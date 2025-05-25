В Бишкеке прошел турнир по сурдо-борьбе и таэквондо

В специализированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва имени Р. Санатбаева состоялось торжественное открытие турнира по сурдо-борьбе и сурдо-таэквондо среди юношей и девочек. Турнир посвящён Всемирному Дню защиты детей - 1 июня.

В соревнованиях приняли участие более 100 юных спортсменов, включая воспитанников специализированной школы-интерната для глухих детей. В церемонии открытия участвовали заместитель мэра Бишкека Виктория Мозгачева, известная спортсменка Айсулуу Тыныбекова, представители мэрии и тренеры.

Организаторами выступили Департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии Бишкека и СДЮШОР им. Р. Санатбаева.

Результаты турнира:

Сурдо-борьба:

30 кг: 1-е место - Нургалиев Аман; 2-е - Мунуров Кемран; 3-е - Романов Николай и Мукамбеков Бакай

35 кг: 1-е - Обдуллаев Иса; 2-е - Бейшенков Нурислам; 3-е - Нуридинов Билал и Ибраимов Мухаммед

55 кг: 1-е - Игнатов Алмаз; 2-е - Таджиев Адам; 3-е - Ходжаев Мухаммад и Мырзабеков Ислам

Сурдо-таэквондо:

Юноши 28 кг: 1-е - Нурбеков Абу Бакир; 2-е - Сейдикеев Элхан; 3-е - Акиралиев Алибек и Мазекиров Салман

Девочки 28 кг: 1-е - Махратбек кызы Савда; 2-е - Кыштаков Раушан; 3-е - Мустапакулов Алихан

Юноши 38 кг: 1-е - Кудайбергенов Байел; 2-е - Уграйцкий Максим; 3-е - Курбанов Сардарбек и Кочкоров Бекболот

Девочки 38 кг: 1-е - Жекшебаева Аделина; 2-е - Темирова Аделина; 3-е - Таалайбекова Адинай и Абдижалилова Акмаанай

Турнир стал важной площадкой для поддержки и развития спорта среди детей с ограничениями слуха, а также пропаганды здорового образа жизни и социальной интеграции.