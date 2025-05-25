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Мэр Бишкека провел встречу с делегацией района Шуньи города Пекин

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В мэрии Бишкека состоялась встреча мэра Айбека Джунушалиева с делегацией района Шуньи города Пекин во главе с председателем районного комитета КПК и руководителем Департамента объединённого фронта района Шуньи Ли Зайдоном, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

В ходе встречи мэр отметил, что в рамках инициативы "Один пояс - один путь" приоритетным направлением является привлечение инвестиций, и Бишкек активно участвует в этих процессах. Только в 2024 году объём привлечённых инвестиций составил свыше 1 млрд долларов США.

По итогам встречи были подписаны меморандумы о сотрудничестве между мэрией Бишкека и Народными правительствами городов Мулин и Мапо (район Шуньи города Пекин, КНР).

Документы предусматривают обмен опытом в сфере экономического развития, совместную реализацию инвестиционных проектов, включая развитие и эксплуатацию торгово-коммерческой инфраструктуры.

Стороны выразили взаимную благодарность и подтвердили намерение продолжать конструктивный диалог.


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URL: https://www.vb.kg/446267
Теги:
Китай, Бишкек, сотрудничество
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