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В Бишкеке обсудили возможность участия Нидерландов в водных проектах КР

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке состоялась встреча заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности - директора Службы водных ресурсов Нурлана Жумаева с представителями Королевства Нидерландов.

В ходе встречи были обсуждены перспективные направления сотрудничества в сфере управления водными ресурсами. Одним из ключевых вопросов стала возможность внедрения в Кыргызстане системы раннего оповещения Delft-FEWS, разработанной нидерландским исследовательским центром Deltares. Эта система уже используется в Казахстане и была представлена на недавней конференции "Горный диалог" как эффективный инструмент реагирования на угрозы оползней и селей.

Стороны также обсудили расширение программ по обмену знаниями и опытом. Посольство Нидерландов уже реализует обучение молодых водных дипломатов и организует ознакомительные визиты в Нидерланды для представителей водных ведомств Центральной Азии. Обсуждены планы на 2025–2026 годы, включая возможное партнёрство с нидерландскими научными и техническими институтами.

Кроме того, были рассмотрены перспективы участия нидерландских компаний в водных проектах Кыргызстана, направленных на устойчивое управление водными ресурсами и решение актуальных проблем в данной сфере.


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URL: https://www.vb.kg/446268
Теги:
Нидерланды, сельское хозяйство, Кыргызстан
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