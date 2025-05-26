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С 1 июля в Кыргызстане вводится запрет на ввоз и продажу вейпов

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С 1 июля 2025 года в Кыргызстане вступает в силу закон, запрещающий ввоз, продажу и использование электронных систем доставки никотина - вейпов. Этот шаг направлен на борьбу с распространением никотиновой продукции, особенно среди молодежи, и на защиту здоровья граждан.

Теперь использование, реализация и импорт вейпов будут считаться правонарушениями и караться штрафами. За использование вейпа физическим лицам грозит штраф в размере 10 тысяч сомов, юридическим - 60 тысяч. За продажу предусмотрены более строгие санкции: 20 тысяч сомов для физических лиц и 65 тысяч - для юридических.

Кроме того, закон предусматривает уголовную ответственность за незаконный ввоз вейпов. В случае значительного объема - штраф от 100 до 120 тысяч сомов или исправительные работы. В особо крупных случаях - штраф до 200 тысяч сомов или лишение свободы сроком до двух лет.

Принятые меры, по мнению властей, должны сократить нелегальный оборот никотиновой продукции и способствовать укреплению общественного здоровья.


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URL: https://www.vb.kg/446270
Теги:
Кыргызстан
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