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Кыргызстан стартует на CAFA U-17 матчем с Узбекистаном

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- Самуэль Деди Ирие
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Сегодня, 25 мая, в Узбекистане стартовал чемпионат Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA) среди юношей до 17 лет. Турнир объединяет шесть сборных стран региона, разделённых на две группы.

Сборная Кыргызстана попала в группу A, где сыграет с командами Ирана и Узбекистана. В группе B выступают юношеские сборные Афганистана, Таджикистана и Туркменистана.

Первый матч кыргызстанские футболисты проведут уже сегодня против хозяев турнира - сборной Узбекистана. Финальная встреча соревнований запланирована на 31 мая.

Турнир CAFA U-17 является важной площадкой для развития молодёжного футбола в регионе и предоставляет юным талантам возможность проявить себя на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/446282
Теги:
Узбекистан, футбол, чемпионат, Кыргызстан
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