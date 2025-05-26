Кыргызстан стартует на CAFA U-17 матчем с Узбекистаном

Сегодня, 25 мая, в Узбекистане стартовал чемпионат Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA) среди юношей до 17 лет. Турнир объединяет шесть сборных стран региона, разделённых на две группы.

Сборная Кыргызстана попала в группу A, где сыграет с командами Ирана и Узбекистана. В группе B выступают юношеские сборные Афганистана, Таджикистана и Туркменистана.

Первый матч кыргызстанские футболисты проведут уже сегодня против хозяев турнира - сборной Узбекистана. Финальная встреча соревнований запланирована на 31 мая.

Турнир CAFA U-17 является важной площадкой для развития молодёжного футбола в регионе и предоставляет юным талантам возможность проявить себя на международной арене.