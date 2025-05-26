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Месси спасает "Интер Майами" от поражения в матче с лидером конференции

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- Самуэль Деди Ирие
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В напряжённой встрече MLS "Интер Майами" вырвал ничью 3:3 у "Филадельфии Юнион", лидера Восточной конференции. Гости вели 3:1 за 17 минут до конца встречи и казались близки к победе, но команда Лионеля Месси продемонстрировала характер.

Счёт уже на старте открыл Куинн Салливан, а дубль Тая Барибо укрепил преимущество "Филадельфии". Однако на 87-й минуте Месси точным ударом со штрафного вернул интригу, а уже в компенсированное время аргентинец стал инициатором атаки, завершившейся голом Теласко Сеговии - 3:3.

Для "Интер Майами" этот матч стал важным: клуб избежал третьего поражения в четырёх последних играх. Месси, забивший шестой мяч в нынешнем сезоне MLS, накануне провёл собрание с игроками, чтобы обсудить причины игрового спада.

Сейчас команда занимает шестое место в Восточной конференции и готовится к предстоящему перерыву, связанному с участием в Клубном чемпионате мира.


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URL: https://www.vb.kg/446285
Теги:
футбол
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