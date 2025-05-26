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В КФС обсудили будущее футзала: в новом сезоне появится Кубок Лиги

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- Самуэль Деди Ирие
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25 мая в офисе Кыргызского футбольного союза состоялась рабочая встреча Генерального секретаря КФС Медербека Сыдыкова с представителями клубов Суперлиги по футзалу.

Главной темой обсуждения стали планы на предстоящий сезон 2025–2026 годов. Участники детально рассмотрели формат ключевых соревнований - Суперлиги, Кубка Кыргызской Республики, Суперкубка, а также нового турнира - Кубка Лиги.

Особое внимание было уделено вопросам повышения уровня соревнований, развитию футзала в стране и совершенствованию организационных стандартов. Обсуждение прошло в конструктивной атмосфере, а достигнутые договоренности стали важным шагом к укреплению позиций футзала в Кыргызстане и росту конкурентоспособности национальных турниров.


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URL: https://www.vb.kg/446288
Теги:
федерация, футбол, футзал, Кыргызстан
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