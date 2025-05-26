Кыргызстанцы завоевали 9 медалей на чемпионате Азии по боксу

В Коломбо (Шри-Ланка) завершился чемпионат Азии по боксу среди спортсменов не старше 22 лет. Как сообщает Федерация бокса Кыргызстана, наша сборная вернулась с девятью наградами разного достоинства.

Золотые медали завоевали Омар Ливиза и Мырзакир Кошалиев, продемонстрировав высокий уровень подготовки и волю к победе.

Серебро в копилку сборной принесли Алмаз Орозбеков, Элдар Турдубаев, Сагын Сатыбалды уулу и Азим Чойбеков.

Бронзовые награды у Зафарбека Камилова, Тургунбека Иманкадырова и Даниела Абдрахманова.

Успешное выступление кыргызстанцев на континентальном ринге подтверждает уверенный рост молодёжного бокса в стране и высокий потенциал нового поколения спортсменов.