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Кыргызстанцы завоевали 9 медалей на чемпионате Азии по боксу

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- Самуэль Деди Ирие
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В Коломбо (Шри-Ланка) завершился чемпионат Азии по боксу среди спортсменов не старше 22 лет. Как сообщает Федерация бокса Кыргызстана, наша сборная вернулась с девятью наградами разного достоинства.

Золотые медали завоевали Омар Ливиза и Мырзакир Кошалиев, продемонстрировав высокий уровень подготовки и волю к победе.

Серебро в копилку сборной принесли Алмаз Орозбеков, Элдар Турдубаев, Сагын Сатыбалды уулу и Азим Чойбеков.

Бронзовые награды у Зафарбека Камилова, Тургунбека Иманкадырова и Даниела Абдрахманова.

Успешное выступление кыргызстанцев на континентальном ринге подтверждает уверенный рост молодёжного бокса в стране и высокий потенциал нового поколения спортсменов.


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URL: https://www.vb.kg/446291
Теги:
бокс, Центральная Азия, чемпионат
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