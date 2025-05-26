В Бишкеке стартует чемпионат Кыргызстана по шахматам среди ветеранов

С 26 по 31 мая в Бишкеке пройдет чемпионат Кыргызстана по шахматам среди ветеранов. Турнир состоится в здании Кыргызского Национального университета им. Ж. Баласагына. Организаторами выступают Кыргызский шахматный Союз, Дирекция по неолимпийским видам спорта Кыргызской Республики и Федерация шахмат Бишкека.

В турнире предусмотрен призовой фонд в размере 100 000 сомов. Участники будут соревноваться в двух возрастных категориях: S50+ (мужчины и женщины 1975 года рождения и старше) и S65+ (мужчины и женщины 1960 года рождения и старше).

Чемпионат соберет опытных шахматистов из разных регионов страны, которые поборются за звание сильнейшего ветерана Кыргызстана. Организаторы рассчитывают, что соревнования способствуют развитию шахматного движения и популяризации интеллектуальных видов спорта среди старшего поколения.