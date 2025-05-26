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Боец из Кыргызстана одержал победу на турнире в Китае

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- Самуэль Деди Ирие
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24 мая в китайском городе Люйлян прошел очередной турнир бойцовской организации Jue Cheng King. В одном из главных боёв вечера встретились представитель Кыргызстана Нуржигит Акунов по прозвищу "Черная Акула" и местный боец Ки Ванг.

В поединке в весовой категории до 77 кг Нуржигит Акунов одержал уверенную победу единогласным решением судей по итогам трёх раундов по 3 минуты каждый. Сейчас его рекорд составляет 6 побед и 1 поражение.

Кроме того, на том же турнире другой кыргызстанец - Тынчтыкбек Каныбек уулу - также отметился победой, заставив соперника сдаться после удушающего приёма во втором раунде.

Эти успехи укрепляют позиции кыргызских бойцов на международной арене и вызывают гордость у болельщиков.


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URL: https://www.vb.kg/446299
Теги:
Китай, Кыргызстан
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