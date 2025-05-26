Боец из Кыргызстана одержал победу на турнире в Китае

24 мая в китайском городе Люйлян прошел очередной турнир бойцовской организации Jue Cheng King. В одном из главных боёв вечера встретились представитель Кыргызстана Нуржигит Акунов по прозвищу "Черная Акула" и местный боец Ки Ванг.

В поединке в весовой категории до 77 кг Нуржигит Акунов одержал уверенную победу единогласным решением судей по итогам трёх раундов по 3 минуты каждый. Сейчас его рекорд составляет 6 побед и 1 поражение.

Кроме того, на том же турнире другой кыргызстанец - Тынчтыкбек Каныбек уулу - также отметился победой, заставив соперника сдаться после удушающего приёма во втором раунде.

Эти успехи укрепляют позиции кыргызских бойцов на международной арене и вызывают гордость у болельщиков.