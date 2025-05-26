Кыргызстан откажется от минеральных удобрений в пользу органических

Кыргызская Республика почти полностью зависит от импорта минеральных удобрений. Однако, как подчёркивают в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, приоритетным направлением становится не наращивание их использования, а переход к органическому земледелию.

Такой курс заложен в долгосрочную стратегию устойчивого развития аграрного сектора. Органические удобрения безопаснее для окружающей среды, способствуют восстановлению плодородия почв, улучшению качества продукции и, как следствие, здоровья населения. Это особенно важно для Кыргызстана, где значительная часть граждан занята в сельском хозяйстве.

В ближайшие годы Минсельхоз намерен поэтапно сокращать объёмы импорта минеральных удобрений, развивая собственное производство органических аналогов и поощряя фермеров к переходу на экологически безопасные технологии.

- Наша задача - не просто снизить зависимость от внешних поставок, а создать условия для экологически чистого, устойчивого сельского хозяйства, которое обеспечит продовольственную безопасность и экспортный потенциал страны, - подчеркнули в Министерстве.

Переход на органику - это инвестиция в будущее, где забота о земле и здоровье нации становится основой государственной политики.