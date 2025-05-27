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"Кыргызстан стремится стать благоприятной страной в сфере животноводства"

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- Светлана Лаптева
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Кыргызстан стремится стать благоприятной страной в области животноводства. Об этом заявил заместитель председателя кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в ходе выступления на 92-й Генеральной сессии национальных делегатов Всемирной организации здравоохранения животных, которая проходит в Париже.

Так например, разработан проект "Государственной программы устойчивого развития животноводства на 2025–2029 годы". Ее цель - реализация комплекса мер по устойчивому развитию животноводческой отрасли и повышению продуктивности пород скота в целях обеспечения продовольственной безопасности страны.

"Благодаря проводимым реформам, поддержке нашего Президента Садыра Нургожоевича Жапарова и Кабинета Министров нам удалось создать современную систему ветеринарного контроля, модернизировать лаборатории, оснастить пограничные ветеринарные пункты, внедрить передовые методы идентификации животных.

Эти меры значительно укрепили эпизоотическую стабильность и создали условия для свободного перемещения безопасной сельскохозяйственной продукции на международных рынках.

В Кыргызстане особое значение придают вопросам здоровья животных, биологической безопасности и качества продуктов питания. Эти вопросы находятся в центре государственной политики и являются нашими приоритетными направлениями. Кыргызстан стремится стать благоприятной страной в сфере животноводства", - отметил Бакыт Торобаев.


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URL: https://www.vb.kg/446305
Теги:
Бакыт Торобаев, Кыргызстан
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