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Постоянным представителем КР в ОБСЕ стала Нуржан Щайлдабекова

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- Светлана Лаптева
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Посол КР в Австрии и постоянный представитель КР при международных организациях в г. Вена Нуржан Шайлдабекова вручила Генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуну Синирлиоглу верительные грамоты в качестве Постоянного Представителя Кыргызской Республики в ОБСЕ.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями о нынешнем состоянии отношений между Кыргызской Республикой и ОБСЕ, а также наметили дальнейшие планы сотрудничества. Посол Шайлдабекова передала приглашение кыргызской стороны Генеральному секретарю ОБСЕ посетить Кыргызстан с официальным визитом в удобное время.

В свою очередь, Феридуну Синирлиоглу отметил, что в географии ОБСЕ регион Центральной Азии является важным, а страны Центральной Азии включая Кыргызстан - ключевыми. Выразил готовность к активному взаимодействию и сотрудничеству по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В этот же день Посол Нуржан Шайлдабекова вручила верительные грамоты о назначении Постоянного Представителя Кыргызской Республики при ООН, адресованную Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, его Заместителю - Генеральному директору Отделения ООН в Вене и Исполнительному директору Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) г-же Гаде Вали.

В ходе встречи было подчеркнуто, что Кыргызская Республика рассматривает Офис ООН в Вене в качестве одного из ключевых партнеров и неизменно привержена активному взаимодействию с учреждениями системы ООН, расположенными в Вене.

Собеседники подтвердили заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества и расширении взаимодействия в рамках как действующих, так и перспективных проектов.

Госпожа Гада Вали выразила готовность оказывать всестороннюю поддержку в вопросах сотрудничества с учреждениями ООН, находящимися в Вене.


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URL: https://www.vb.kg/446310
Теги:
Австрия, Кыргызстан, посол
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