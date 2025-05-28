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КР принял участие во встрече замминистров иностранных дел "ЦА+Китай"

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- Светлана Лаптева
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Заместитель министра иностранных дел КР Медер Абакиров принял участие во встрече заместителей министров иностранных дел формата "Центральная Азия - Китай"

В Пекине заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Медер Абакиров принял участие во встрече заместителей министров иностранных дел формата "Центральная Азия – Китай".

В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия государств Центральной Азии с Китаем в различных сферах, подчеркнув активизацию сотрудничества с момента проведения первого Саммита "Центральная Азия – Китай" в городе Сиань в мае 2023 года.

Отдельное внимание главами делегаций было уделено содержательной части предстоящего в 2025 году второго Саммита "Центральная Азия - Китай".

В своем выступлении Медер Абакиров подчеркнул, что Кыргызская Республика рассматривает формат "Центральная Азия – Китай" как действенный стратегический инструмент для укрепления взаимного доверия, добрососедских отношений, устойчивого развития и общего процветания всего региона в партнерстве с Китайской Народной Республикой.

В тот же день состоялась двусторонняя встреча Заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики Медера Абакирова с Помощником министра иностранных дел Китайской Народной Республики Лю Бинем, в ходе которой стороны подчеркнули высокую динамику кыргызско-китайского взаимодействия в 2025 году и обсудили планы по дальнейшей совместной работе во втором полугодии текущего года.

Отдельное внимание заместители глав внешнеполитических ведомств уделили сотрудничеству в торгово-экономической сфере, акцентировав внимание на важности продвижения проекта строительства железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан".

Стороны также обменялись мнениями по сотрудничеству в рамках многосторонних организаций и платформ.


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URL: https://www.vb.kg/446313
Теги:
Китай, Кыргызстан
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