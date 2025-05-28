Роналду намекнул на уход из "Аль-Насра" перед клубным чемпионатом мира

Криштиану Роналду подогрел слухи о своём будущем, опубликовав загадочное сообщение, намекающее на возможный уход из саудовского клуба "Аль-Наср".

После поражения со счётом 2:3 от "Аль-Фатеха", которое закрепило за "Аль-Насром" третье место в чемпионате Саудовской Аравии, 40-летний португалец написал в своих соцсетях:

"Эта глава завершена. История? Всё ещё пишется. Благодарен всем."

Это заявление прозвучало всего через несколько дней после того, как президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что Роналду может сменить клуб перед Клубным чемпионатом мира 2025 года, который стартует 15 июня в Майами.

"Криштиану Роналду может сыграть на Клубном чемпионате мира, - заявил Инфантино. - Ведутся переговоры."

Контракт Роналду с "Аль-Насром" истекает в конце июня. Если он решит не продлевать соглашение, у него будет множество предложений, особенно с учётом специального трансферного окна, открытого с 1 по 10 июня, для участников турнира.

Возможные варианты продолжения карьеры

По информации Diario AS, к Роналду обратился мексиканский клуб C.F. Монтеррей, который сыграет в группе Клубного чемпионата мира с "Интером" (Милан), "Ривер Плейт" и "Урава Редс". Переход в Монтеррей также может вновь свести его с бывшим партнёром по "Реалу" - Серхио Рамосом.

Также интерес к Роналду проявляют и другие участники турнира, в том числе египетский "Аль-Ахли".

Итоги выступлений Роналду в "Аль-Насре"

Переход: январь 2023

Матчи: 111

Голы: 99

Трофеи: 1 (Кубок арабских чемпионов, 2023)

Несмотря на впечатляющую результативность, трофеев в Саудовской Аравии оказалось немного. В преддверии большого международного турнира в США будущее Роналду остаётся одной из самых интригующих тем этого лета.