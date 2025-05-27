Финал Лиги конференций УЕФА 2025: "Реал Бетис" и "Челси" сразятся за трофей

Завтра, 28 мая 2025 года, в польском городе Вроцлав на стадионе "Тарчиньски Арена" состоится финал Лиги конференций УЕФА между испанским клубом "Реал Бетис" и английским "Челси". Начало матча – в 21:00 по центральноевропейскому времени (00:00 по времени Бишкек).

Историческое значение матча

Для "Реал Бетис" это будет первый финал в европейских клубных турнирах. Руководство клуба подчеркивает, что выход в финал – результат многолетней работы по развитию команды и повышению её статуса в Европе.

"Челси" же имеет возможность вписать свое имя в историю как первый клуб, выигравший все четыре главных турнира УЕФА: Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок и теперь - Лигу конференций.

Новости команд

Челси подойдёт к финалу без Кристофера Нкунку и Уэсли Фофана (травмы), а также Ромео Лавиа (не заявлен). Нападающий Николас Джексон сможет сыграть, несмотря на недавнюю дисквалификацию в Премьер-лиге.

Реал Бетис также испытывает кадровые трудности – не сыграют Гектор Бельерин, Марк Рока и Диего Льоренте, все трое травмированы.