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Вторая кыргызстанка на Эвересте - Рысгуль Акимжанова

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- Самуэль Деди Ирие
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Сегодня кыргызстанская альпинистка Рысгуль Акимжанова успешно совершила восхождение на Эверест - самую высокую гору планеты (8 848 метров над уровнем моря) - и подняла на её вершине флаг Кыргызстана. Об этом сообщил пользователь Эмиль Токтошев на своей странице в Facebook.

По его словам, восхождение состоялось в 4:40 утра по непальскому времени. В настоящий момент альпинистка начала спуск к нижнему лагерю.

Отметим, что всего несколько дней назад Акимжанова была вынуждена отказаться от штурма вершины на финальном этапе - на высоте 8 400 метров. Причиной стало ухудшение самочувствия и нехватка кислорода. Несмотря на то что каждому участнику экспедиции было выдано по шесть кислородных баллонов, в экстремальных условиях этого оказалось недостаточно. Однако, проявив волю и силу духа, альпинистка смогла преодолеть трудности и завершить восхождение.

Таким образом, Рысгуль Акимжанова стала второй кыргызстанкой, покорившей Эверест. Напомним, Асель Байбагышева первой в истории кыргызского альпинизма поднялась на эту вершину 11 мая 2025 года. Она также стала первой женщиной из Кыргызстана, взошедшей на восьмитысячник Манаслу без использования кислорода. В её активе - ряд других значимых восхождений, в том числе на пик Ленина (7 134 м), Хан-Тенгри (7 010 м), пик Победы (7 439 м) и Эльбрус (5 642 м).

Подъём Акимжановой стал ещё одной важной вехой в истории кыргызского альпинизма и вдохновляющим примером для будущих поколений.


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URL: https://www.vb.kg/446321
Теги:
альпинизм, Кыргызстан
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