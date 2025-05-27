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В Бишкеке впервые прошёл экстремальный забег с препятствиями Baatyr Race

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- Самуэль Деди Ирие
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В Карагачевой роще Бишкека впервые состоялся экстремальный забег с препятствиями Baatyr Race. В соревнованиях приняли участие более 500 человек - около 70 команд и примерно 300 индивидуальных спортсменов-любителей. Принять участие мог любой желающий старше 18 лет, главное - быть готовым к испытаниям и не бояться грязи, сообщили в пресс-службе мэрии.

Участникам предстояло преодолеть полосу препятствий с барьерами, туннелями, "паутинами" из верёвок, скалодромом "Эверест", а также испытаниями на силу, ловкость и командную поддержку. Многие этапы требовали не только физической подготовки, но и слаженного взаимодействия в команде.

Гонка собрала спортсменов не только из Кыргызстана, но и из Казахстана и Узбекистана, что придало мероприятию международный статус. Главная цель Baatyr Race - популяризация массового спорта, укрепление командного духа и пропаганда здорового образа жизни.

Организаторами выступили Федерация экстремальной атлетики и департамент физической культуры, спорта, туризма и работы с молодёжью. В мэрии уже рассматривают возможность сделать Baatyr Race ежегодным событием.


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URL: https://www.vb.kg/446323
Теги:
Бишкек, забег
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