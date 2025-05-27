Юные таэквондисты Кыргызстана выиграли 11 медалей в Ташкенте

В Ташкенте (Узбекистан) прошёл международный турнир по таэквондо ИТФ "Pride Open", в котором приняли участие более 500 спортсменов из семи стран, включая Кыргызстан.

В составе сборной Кыргызстана выступили 11 юных спортсменов из СДЮШОР им. С. Джуманазарова. Они соревновались в дисциплинах "спарринг" и "тули" и завоевали 11 медалей: 5 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых.

Золотые медали выиграли Мукеев Исам, Туголбаев Адиль, Нишамбаев Ариет, Понамарев Богдан и Камчыбеков Эрбол. Серебро получили Именжанова Севара, Самсалиева Айдана, Кенжакунова Айдана и Иминова Аилинаиша. Бронзовыми призёрами стали Самсалиева Адиля и Абдылдаев Атайбек.

Это успешное выступление подчёркивает высокий уровень подготовки молодых таэквондистов Кыргызстана и их потенциал на международной арене.