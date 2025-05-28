Погода
$ 87.25 - 87.73
€ 98.75 - 99.75

В Чолпон-Ате завершился международный турнир по теннису ITF J30

190  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Чолпон-Ате, на живописных кортах отеля AKUN, завершился юниорский международный турнир серии ITF J30 - первый этап нового теннисного сезона. Соревнования собрали молодых спортсменов из разных стран, подарив зрителям насыщенные поединки и яркие эмоции на берегу Иссык-Куля.

Главной героиней турнира стала кыргызстанская теннисистка Сафина Хабибрахманова. В напряжённом финале женского одиночного разряда она обыграла россиянку Валерию Исаеву со счётом 7:6, 6:2, подарив болельщикам радость от домашней победы.

Среди юношей не было равных казахстанцу Никите Николенко - в финале он уверенно одолел россиянина Ивана Матвеева (6:2, 6:2).

В парных разрядах первенствовали: у девушек - казахстанский дуэт Эвелины Балаганской и Сабины Шухратовой, у юношей - союз Ивана Матвеева (Россия) и Романа Зинатулина (Узбекистан).

Организаторы уверены: турнир стал отличным стартом международной серии на кыргызской земле и ещё раз доказал, что Иссык-Куль - это не только отдых, но и большая арена для спортивных достижений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446328
Теги:
теннис, Чолпон-Ата
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  