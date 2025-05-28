В Чолпон-Ате завершился международный турнир по теннису ITF J30

В Чолпон-Ате, на живописных кортах отеля AKUN, завершился юниорский международный турнир серии ITF J30 - первый этап нового теннисного сезона. Соревнования собрали молодых спортсменов из разных стран, подарив зрителям насыщенные поединки и яркие эмоции на берегу Иссык-Куля.

Главной героиней турнира стала кыргызстанская теннисистка Сафина Хабибрахманова. В напряжённом финале женского одиночного разряда она обыграла россиянку Валерию Исаеву со счётом 7:6, 6:2, подарив болельщикам радость от домашней победы.

Среди юношей не было равных казахстанцу Никите Николенко - в финале он уверенно одолел россиянина Ивана Матвеева (6:2, 6:2).

В парных разрядах первенствовали: у девушек - казахстанский дуэт Эвелины Балаганской и Сабины Шухратовой, у юношей - союз Ивана Матвеева (Россия) и Романа Зинатулина (Узбекистан).

Организаторы уверены: турнир стал отличным стартом международной серии на кыргызской земле и ещё раз доказал, что Иссык-Куль - это не только отдых, но и большая арена для спортивных достижений.