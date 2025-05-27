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В Бишкеке проходит финальный этап чемпионата Кыргызстана по хоккею

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- Самуэль Деди Ирие
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С 26 по 29 мая на льду "Бишкек Арены" проходит третий, финальный этап чемпионата Кыргызстана по хоккею. В решающих матчах сразятся четыре сильнейшие команды сезона: "Дордой", "Алга", "КТЖ" и "Байзак Баатыр".

Игры стартуют 26 мая матчами "Дордой" - "Алга" и "КТЖ" - "Байзак Баатыр". Последний день соревнований - 29 мая - будут сыграны матчи за третье место и финал.

Вход на все встречи свободный.

Федерация хоккея Кыргызстана приглашает всех любителей спорта поддержать команды и стать частью захватывающего хоккейного праздника.


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URL: https://www.vb.kg/446329
Теги:
хоккей, Бишкек, Кыргызстан
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