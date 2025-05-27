Бьют по мэру, а целятся в президента

Чем меньше времени остаётся до выборов, тем большую активность проявляют всем известные силы, заточенные на то, чтобы политизировать любую ситуацию и повернуть её против действующей власти. Президент им пока не по зубам, но мэр Бишкека уже получил по полной. Проиграть информационную войну – значит потерять всё.

На проспекте Чынгыза Айтматова с началом сноса заборов развернулись настоящие боевые действия. Местные жители с красными книгами наперевес как под вражеские танки кидаются под экскаваторы. Одни принципиально против посягательства на свою частную собственность, другие вроде бы готовы к обсуждению, но их не устраивает сумма компенсации. Её, эту сумму, некоторые частники хотели бы видеть в таком размере и объёме, от которого у столичного муниципалитета округляются глаза и отпадает челюсть.

Мэр столицы Айбек Джунушалиев – тоже человек принципиальный и не отступает от плана благоустройства города. Парадокс: Бишкек растёт ввысь и вширь, хорошеет, медленно, но верно становится вполне комфортным для жизни и работы, даже казавшийся нерешаемым вопрос дорог – и тот постепенно решается. Кто-нибудь хоть раз похвалил за это градоначальника? Нет. Зато, не успел он дать отмашку на расширение проспекта Айтматова – тут же попал под миномётный обстрел. Обстреливают его даже те, кто понятия не имеет, о каком участке дороги идёт речь. Кто никогда в жизни не бывал в районе "Киргизии-1" и вряд ли когда-нибудь там побывает.

С одной стороны, замечено, что людям больше нравится мусолить негатив. Положительные моменты и явления как-то не вдохновляют. С другой стороны – в нашей стране сложилась порочная практика намеренного очернения. Это тоже своего рода искусство: отыскать соринку в чужом глазу, вырастить её до размеров бревна и раз за разом выставлять это бревно на всеобщее обозрение.

Даже те дальнозоркие, которые видят чуть больше остальных, которые первыми расхватывают ещё вчера недоступное ипотечное жильё, которые покупают дорогие машины (их теперь не жалко гонять по отремонтированным дорогам) – даже они помалкивают в тряпочку вместо того чтобы защитить мэра. А то и не просто помалкивают, а присоединяются к толпе "кетсинизаторов". Народ же, дескать, против. А мы – "эл менен".

Времена сейчас такие – другие. Не такие, как раньше. Сейчас мало просто действовать, надо ещё уметь грамотно преподносить каждое своё действие. Что именно ты делаешь, как и для чего. Лучше многих других это поняли президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Ташиев, потому у народа и нет к ним практически никаких вопросов. Они максимально открыты и откровены. Они объясняют, рассказывают и показывают. Они знают, что живут и работают в информационную эпоху. Когда успех любого начинания на 99 процентов зависит от информационного сопровождения.

Главной мишенью информационных киллеров, впрочем, был даже не Джунушалиев. Чёрная пиар-кампания аккуратно переводит стрелки на "власть". Не только городскую, но "самую главную". Мэр и другие чиновники – лишь ступеньки, которые позволяют киллерам подобраться к президенту. Особенно когда до выборов рукой подать. Главная задача чёрного пиара – потихоньку-полегоньку подвести народ к антипрезидентским настроениям.

Инфокиллеры держат нос по ветру и не упускают случая на ровном месте запалить народное недовольство. Едва ли не каждое действие Садыра Жапарова подвергается критике: не так сел, не там встал, не в тот костюм оделся. Ни с того ни с сего якобы взялся менять флаг, герб и гимн. Отгрохал себе, любимому, хан-сарай. Катается по всему миру…

Тот же вопрос: где люди, способные доносить до народа суть всего, что в интересах Кыргызстана делает Жапаров?

А между тем суть и смысл всех его действий, как и подлинную сущность самого президента, ярко показал случай возложения цветов к Могиле неизвестного солдата в Москве 9 мая этого года. Когда Садыр Жапаров – единственный из присутствовавших на церемонии глав государств – не позволил себе встать на наклейку с изображением флага Кыргызской Республики. Подняв её с земли, он поднял не только флаг своей страны, но и – в широком смысле – показал своё твёрдое намерение поднять Кыргызстан на недосягаемую прежде высоту.

Любовь к Родине, стремление видеть её самой лучшей, высшая степень патриотизма у Жапарова в крови. И всё, что он делает и что не всегда находит отклик в умах и сердцах кыргызстанцев, подогреваемых антипрезидентской пропагандой, - он делает ради Кыргызстана и народа. Как бы пафосно это ни звучало.

И если народ поймёт его правильно, Садыр Жапаров обязательно будет избран на второй срок. А чтобы быть правильно понятым, ему надо всего лишь помнить об эпохе информации и организовать себе надёжную информационную защиту.