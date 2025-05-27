Медики из КР приняли участие в региональном тренинге в Душанбе

В столице Таджикистана завершился пятидневный региональный тренинг, посвящённый уважительному уходу за женщинами во время беременности и в послеродовом периоде. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, мероприятие собрало 20 специалистов из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана врачей, акушерок, медсестёр и преподавателей медицинских вузов.

Тренинг проводился в рамках проекта "Улучшение здоровья матери и ребёнка в Центральной Азии", реализуемого GIZ по поручению правительства Германии. Международные эксперты - профессор Питер Кемпбелл и акушерка Нестер Мойо - представили участникам современные подходы к медицинской помощи, подчёркивая важность уважения прав и предпочтений женщин.

В рамках мероприятия обсуждались результаты недавней оценки состояния здравоохранения в регионе, которая выявила дефицит навыков чуткого общения и проблемы с приватностью при осмотрах и грудном вскармливании. Участники тренинга обменялись опытом и получили практические рекомендации, которые будут использоваться при проведении последующих каскадных тренингов для медицинских работников.

Организаторы отметили важность участия медиков из Кыргызстана, подчеркнув, что полученные знания и опыт помогут внедрить лучшие практики в учреждениях первичной медико-санитарной помощи.

Страновой офис GIZ в Таджикистане выразил благодарность министерствам здравоохранения Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана за поддержку инициативы. Участники выразили надежду на дальнейшее сотрудничество и совместные усилия в укреплении культуры уважительного отношения к женщинам.