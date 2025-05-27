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Президент КФС Камчыбек Ташиев посетил сборы национальной сборной по футболу

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- Самуэль Деди Ирие
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Национальная сборная Кыргызской Республики по футболу начала учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к матчам третьего раунда отборочного этапа чемпионата мира 2026 года.

Первая тренировка под руководством главного тренера Максима Лисицына прошла на базе "Мурас Юнайтед" в Бишкеке. На занятии присутствовал президент Кыргызского футбольного союза (КФБ) Камчыбек Ташиев, который лично поприветствовал игроков и пожелал им удачи в предстоящих ответственных играх.

Этот сбор имеет большое значение для подготовки команды к двум ключевым матчам:

5 июня - против Северной Кореи (на нейтральном поле в Эр-Рияде, Саудовская Аравия),

10 июня - против ОАЭ (домашний матч в Бишкеке).

После начального этапа подготовки в Бишкеке сборная продолжит тренировки в Саудовской Аравии с 30 мая, чтобы лучше адаптироваться к условиям перед игрой с Северной Кореей.

Эти встречи имеют решающее значение для надежд Кыргызстана на выход в следующий этап отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Национальная команда настроена показать максимум под руководством Максима Лисицына.


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URL: https://www.vb.kg/446338
Теги:
Камчыбек Ташиев, футбол, Кыргызстан
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