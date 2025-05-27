РКРФ выделяет на финансирование проектов в КР еще $150 млн

На 2025 год для Российского-Кыргызского фонда развития утвержден бюджет, предусматривающий финансирование экономики Кыргызстана в объеме около $150 млн. Об этом сообщил глава Фонда Артем Новиков.

Накануне прошел Совет РКФР. В его рамках одобрены шесть новых заявок на общую сумму финансирования свыше $95 млн.

"Среди них - проекты по созданию промышленной кооперации и промышленных платформ для "Кыргыз Темир Жолу", поддержка сахарной отрасли Кыргызстана, а также новые элементы торгового финансирования, направленные на укрепление товарооборота между двумя странами", - отметил Новиков.

В ходе заседания также подчеркнут прогресс в реализации стратегии Фонда.

"РКФР намерен продолжать развитие новых инструментов, включая лизинг и факторинг, а также совершенствовать методы реализации проектов, чтобы сохранить статус ведущего финансового института и продолжать вносить значимый вклад в экономику КР", - добавил Артем Новиков.