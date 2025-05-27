В последнее время в обществе всё чаще звучит имя Ширшова, его связывают с банком "Капитал Банк". Агентство "Кабар" обратилось по этому поводу к главе государства.
- Здравствуйте Садыр Нургожоевич, в последнее время в соцсетях всё чаще появляются сообщения, связывающие решение о проведении операций в рублях исключительно через "Капитал банк" с Ширшовым - которого называют соратником Бакиевых.
Ранее его уже обвиняли во вмешательстве в энергетическую систему страны. Наряду с этим, некоторые утверждают, что таким образом он помогает кыргызским властям обходить санкции, введённые против России.
Администрация президента ранее поясняла, что "Капитал банк" был создан для наведения порядка в сфере неконтролируемого движения денежных средств.
Так как же обстоят дела на самом деле? Почему некоторые считают эти решения властей опасными?
- У кыргызов есть меткое выражение: "Коркконго кош көрүнөт" - испуганному всё кажется вдвойне страшным.
Вот и те, кто боится Ширшова и Бакиева, распространяют подобные ложные слухи. Верить им не стоит.
Недавно снова поднялась волна: "Вот-вот Бакиев вернётся!" Один из бывших членов Временного правительства даже вышел на меня с упрёком:
- Зачем вы бередите старую рану?
Я спрашиваю:
- Какую рану?
Он:
- Бакиев, говорят, возвращается.
Ну и что, если приедет?
Вы же 15 лет не могли его вернуть. Если приедет - и хорошо. Проведём повторное судебное разбирательство.
С одной стороны - вы, члены Временного правительства, с другой - Бакиев. Пройдут открытые слушания, и вся правда, скрытая 15 лет назад, выйдет наружу.
Я говорю:
- Так ведь правда всплывёт.
А мне в ответ:
- Вот этого и не надо.
Значит, есть чего бояться.
Что касается Ширшова - слухи о нём ходят давно. Я принимал его два-три года назад.
Мы получили от него много важной информации. Благодаря этим данным государству удалось вернуть крупную компанию, связанную с Максимом Бакиевым и его окружением.
Министерство юстиции сейчас работает над возвратом одной из его вилл во Франции.
Ширшов к государственным компаниям и близко не подходил. И мы не позволим ему этого сделать.
А "Капитал банк" - это 100% государственный банк.
Им полностью владеет и управляет Министерство финансов.
После того как США ввели санкции против "Керемет банка", обвинив его в переводе средств за товары, подпавшие под санкции, и в поддержке России, мы приняли решение: рублёвые операции должен вести только один банк - под полным контролем государства, с ежедневной отчётностью. Таким банком стал "Капитал банк".
Именно поэтому сегодня операции в рублях осуществляет только "Капитал банк".
Остальные банки свободно работают с любой валютой, кроме рубля.
А те банки, которые ранее хорошо зарабатывали на рублёвых операциях, теперь лишились этой прибыли. Они недовольны и распространяют ложные слухи.
Никакого "Ширшова-Мыршова" не существует.
"Капитал банк" - государственный банк, под полным контролем Минфина.
Вся его прибыль поступает в государственный бюджет.
Поэтому не стоит верить разным слухам.
А если после наших шагов американская сторона продолжит вводить санкции против кыргызских банков - это уже можно будет расценивать как попытку воспрепятствовать развитию Кыргызской Республики.