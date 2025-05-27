Садыр Жапаров: Ширшов к государственным компаниям и близко не подходил

В последнее время в обществе всё чаще звучит имя Ширшова, его связывают с банком "Капитал Банк". Агентство "Кабар" обратилось по этому поводу к главе государства.

- Здравствуйте Садыр Нургожоевич, в последнее время в соцсетях всё чаще появляются сообщения, связывающие решение о проведении операций в рублях исключительно через "Капитал банк" с Ширшовым - которого называют соратником Бакиевых.

Ранее его уже обвиняли во вмешательстве в энергетическую систему страны. Наряду с этим, некоторые утверждают, что таким образом он помогает кыргызским властям обходить санкции, введённые против России.

Администрация президента ранее поясняла, что "Капитал банк" был создан для наведения порядка в сфере неконтролируемого движения денежных средств.

Так как же обстоят дела на самом деле? Почему некоторые считают эти решения властей опасными?

- У кыргызов есть меткое выражение: "Коркконго кош көрүнөт" - испуганному всё кажется вдвойне страшным.

Вот и те, кто боится Ширшова и Бакиева, распространяют подобные ложные слухи. Верить им не стоит.

Недавно снова поднялась волна: "Вот-вот Бакиев вернётся!" Один из бывших членов Временного правительства даже вышел на меня с упрёком:

- Зачем вы бередите старую рану?

Я спрашиваю:

- Какую рану?

Он:

- Бакиев, говорят, возвращается.

Ну и что, если приедет?

Вы же 15 лет не могли его вернуть. Если приедет - и хорошо. Проведём повторное судебное разбирательство.

С одной стороны - вы, члены Временного правительства, с другой - Бакиев. Пройдут открытые слушания, и вся правда, скрытая 15 лет назад, выйдет наружу.

Я говорю:

- Так ведь правда всплывёт.

А мне в ответ:

- Вот этого и не надо.

Значит, есть чего бояться.

Что касается Ширшова - слухи о нём ходят давно. Я принимал его два-три года назад.

Мы получили от него много важной информации. Благодаря этим данным государству удалось вернуть крупную компанию, связанную с Максимом Бакиевым и его окружением.

Министерство юстиции сейчас работает над возвратом одной из его вилл во Франции.

Ширшов к государственным компаниям и близко не подходил. И мы не позволим ему этого сделать.

А "Капитал банк" - это 100% государственный банк.

Им полностью владеет и управляет Министерство финансов.

После того как США ввели санкции против "Керемет банка", обвинив его в переводе средств за товары, подпавшие под санкции, и в поддержке России, мы приняли решение: рублёвые операции должен вести только один банк - под полным контролем государства, с ежедневной отчётностью. Таким банком стал "Капитал банк".

Именно поэтому сегодня операции в рублях осуществляет только "Капитал банк".

Остальные банки свободно работают с любой валютой, кроме рубля.

А те банки, которые ранее хорошо зарабатывали на рублёвых операциях, теперь лишились этой прибыли. Они недовольны и распространяют ложные слухи.

Никакого "Ширшова-Мыршова" не существует.

"Капитал банк" - государственный банк, под полным контролем Минфина.

Вся его прибыль поступает в государственный бюджет.

Поэтому не стоит верить разным слухам.

А если после наших шагов американская сторона продолжит вводить санкции против кыргызских банков - это уже можно будет расценивать как попытку воспрепятствовать развитию Кыргызской Республики.