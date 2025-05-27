В Бишкеке открылся центр Campus France

Сегодня состоялось официальное открытие центра Кампус Франс (Campus France) во Французском Альянсе в Бишкеке. Об этом сообщает французское посольство.

По его данным, новый центр станет ключевым информационным и консультационным пунктом для кыргызских студентов, планирующих обучение во Франции.

В церемонии открытия приняли участие министр-делегат, ответственный за внешнюю торговлю и французских граждан за рубежом, Лоран Сен-Мартен, первый заместитель министра образования Кыргызстана Мухтарбек Баймурзаев, президент Французского Альянса в Бишкеке Гузель Ишенова.

Центр Campus France будет оказывать всестороннюю поддержку кыргызстанским абитуриентам: от предоставления информации об учебных заведениях и стипендиях до помощи в процессе поступления и профессиональной интеграции выпускников. Его деятельность направлена на развитие академической мобильности и укрепление сообщества выпускников французских вузов в Кыргызстане.

Центр создан при содействии Французского Альянса в Бишкеке и посольства Франции в Кыргызстане.

В рамках мероприятия посол Франции в Кыргызстане Николя Фай и первый заместитель министра образования Мухтарбек Баймурзаев подписали соглашение о продлении сертификации по французскому языку. Документ позволяет средней школе № 26 продолжить выдачу сертификатов уровня DELF scolaire своим ученикам.

Открытие центра стало завершающим мероприятием официального визита Лорана Сен-Мартена в Кыргызстан. Оно стало важным шагом в укреплении образовательных связей между двумя странами.