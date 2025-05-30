В хозяйстве "Фрунзе-82" работают над качеством племенного фонда лошадей

Хозяйство "Фрунзе-82", расположенное в Чуйской области, является одним из передовых хозяйств, вносящих значительный вклад в развитие коневодства в Кыргызстане. В настоящее время в хозяйстве разводятся племенные лошади новой кыргызской породы, ведётся системная работа по повышению их качества, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Особое внимание уделяется содержанию лучших кобыл, а племенное разведение организовано на научной основе. Это открывает большие перспективы для улучшения племенного фонда лошадей в стране.

По инициативе министерства впервые в стране в хозяйстве "Фрунзе-82" внедряется метод искусственного осеменения кобыл кыргызской породы. Эта инициатива является началом новой эры в отечественном племенном животноводстве. Благодаря искусственному осеменению удаётся получать жеребят с высоким генетическим потенциалом, что создаёт возможности для дальнейшего улучшения национальной породы.