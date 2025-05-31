Обсуждены ключевые направления госполитики по модернизации аграрной отрасли

В Офисе Всемирного банка прошел технический круглый стол в рамках Обзора государственных расходов в сельском хозяйстве, направленного на системный анализ политики и расходов в аграрном секторе Кыргызской Республики.

Мероприятие собрало ключевых представителей министерств и ведомств страны для обсуждения промежуточных результатов, и консультаций по реформированию сельского хозяйства.

Официальную часть открыл заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Мирбек Дуйшеев, представив приоритеты и стратегическое видение развития сектора. В ходе выступления отмечены ключевые направления государственной политики по модернизации аграрной отрасли страны, повышение продуктивности и устойчивости, а также улучшение механизмов поддержки сельхозпроизводителей.

Круглый стол стал важной платформой для углубленного диалога между государственными структурами и экспертами Всемирного банка.

Участники обсудили текущие подходы к распределению бюджетных средств в сельском хозяйстве, обменялись опытом по выявлению приоритетных направлений для инвестиций, а также ознакомились с международной практикой.

Обсуждение позволило наметить пути трансформации сектора и сформулировать предварительные рекомендации по улучшению эффективности государственной аграрной политики.

Обсуждение показало высокий интерес участников к ключевым вызовам аграрного сектора и подтвердило готовность к конструктивному взаимодействию для выработки устойчивых и ориентированных на результат решений.