"Дороги - для всех". Мэр Бишкека рассказал о сносах и компенсациях

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев в начале недели посетил два объекта, где сейчас активно ведутся строительные работы: участок объездной дороги и улицу Курманжан Датки от проспекта Чуй до улицы Салиевой. В первом случае речь идет о расширении трассы, во втором - о комплексной реконструкции, включая замену коммуникаций и увеличение количества полос движения.

На объездной дороге начался демонтаж автозаправки и рядом стоящего здания. По словам мэра, это лишь часть масштабной работы по расчистке территории от объектов, мешающих реализации проекта. Уже убраны около десяти подобных построек. "Мы убираем то, что тормозило развитие города. Сегодня главная цель - современная и безопасная инфраструктура", - отметил он.

Улица Курманжан Датки также преображается: количество полос увеличится с четырех до шести. Подрядчики заверили мэра, что идут в соответствии с графиком и, возможно, даже завершат проект раньше запланированного срока.

Кроме того, глава мэрии прокомментировал демонтаж конструкций вдоль проспекта Чингиза Айтматова. Как уточнил Джунушалиев, сносят не жилые дома, а временные сооружения и ограждения, возведенные с нарушениями. Он напомнил, что план по развитию улично-дорожной сети был утвержден еще в 2006 году, а сам проспект задолго до этого обозначен как магистраль общегородского значения.

"Мы действуем строго по закону и в соответствии с генеральным планом. За три месяца мы провели немало встреч с жителями. Но город не может ждать бесконечно. Мы строим дорогу не для 26 человек, а для десятков тысяч горожан", - сказал Джунушалиев, говоря о ситуации в районе "Киргизия-1".

Что касается компенсаций, то здесь мэр пояснил, что владельцы участков, изъятых под расширение, получат жилье от Государственной ипотечной компании. Это касается 28 человек, имевших все необходимые документы. Восемнадцать уже переселены, по остальным принимаются решения. Также предусмотрена отсрочка на один год - чтобы облегчить процесс переезда.

"Все собственники, которых коснется снос, могут написать заявления о компенсации. Каждое из них мы будем рассматривать индивидуально", - добавил градоначальник.