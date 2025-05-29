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Ламин Ямал подписал новый контракт с "Барселоной" до 2031 года

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- Самуэль Деди Ирие
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Один из самых перспективных игроков современного футбола Ламин Ямал подписал новый долгосрочный контракт с "Барселоной", который будет действовать до лета 2031 года.

17-летний вингер, воспитанник академии "Ла Масия", уже закрепился в основном составе "Барсы" и стал ключевой фигурой в золотом сезоне 2024/25, когда команда выиграла требл - Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок. Новый контракт делает Ямала одним из самых высокооплачиваемых футболистов клуба. Сумма отступных по-прежнему составляет 1 миллиард евро.

Предыдущий контракт Ямала был подписан в 2023 году и должен был истечь в 2026-м. Однако быстрый прогресс игрока и его огромная значимость для команды ускорили процесс пересмотра условий. Первоначально стороны планировали подписание нового соглашения после 18-летия игрока в июле, но блестящая форма и стабильность вынудили клуб действовать раньше.

Ямал дебютировал за первую команду "Барсы" в апреле 2023 года в возрасте 15 лет, став самым молодым игроком в истории клуба. С тех пор он провёл уже 106 матчей, забил 18 голов и отдал 25 голевых передач.

"Он - особенный. Я уже говорил, что он гений", - сказал главный тренер "Барселоны" Ханси Флик после полуфинала Лиги чемпионов. - "В решающие моменты он показывает своё мастерство. Рад, что такой уникальный талант играет именно у нас".

На международной арене Ямал также стал рекордсменом. Он дебютировал за сборную Испании в возрасте 16 лет и 57 дней, сразу же забив и став самым молодым автором гола в истории национальной команды. А на Евро-2024 он забил важнейший гол в полуфинале против Франции, установив рекорд самого юного бомбардира в истории крупных турниров.

"Барселона - это клуб всей моей жизни", - говорил Ямал ранее, и новым контрактом он подтвердил свою преданность.

Контракт до 2031 года - это не просто формальность, а стратегический шаг, который укрепляет позиции "Барселоны" и сохраняет одного из самых ярких игроков своего поколения на "Олимпике" на долгие годы.


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URL: https://www.vb.kg/446365
Теги:
футбол
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