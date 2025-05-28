Китаянка Бай Юлу вновь стала чемпионкой мира по снукеру среди женщин

Звезда китайского снукера Бай Юлу успешно защитила свой титул на чемпионате мира по снукеру среди женщин, обыграв Минк Натчарут из Таиланда со счётом 6:4 в напряжённом финале, прошедшем на домашней арене.

21-летняя Бай одержала победу над Минк второй год подряд, подтвердив статус сильнейшей снукеристки мира. Первый фрейм финала закончился минимальным преимуществом китаянки - 51:50. Минк взяла три следующих фрейма и повела 4:2, сделав единственный полусотенный брейк в матче, но затем Бай выиграла четыре партии подряд и вновь завоевала титул.

На пути к финалу Бай одолела трёхкратную чемпионку мира Нг Он И в четвертьфинале, а затем всухую обыграла соотечественницу Ся Юйин - 5:0 в полуфинале. Минк, чемпионка 2022 года, вышла в финал после побед над Анупамой Рамачандран из Индии (4:0) и Байпат Сирипапорн из Таиланда (5:1).

Финальная партия получилась драматичной: обе соперницы имели шансы на победу, но Минк совершила ошибку, отправив биток в лузу на розовом шаре, когда, казалось, уже близка к выходу на решающий фрейм.

Таким образом, Китай продолжает доминировать в мировом снукере: Бай Юлу - чемпионка среди женщин, а Чжао Синьтун недавно стал чемпионом мира среди мужчин.

Бай, Минк, а также Нг Он И и Рианн Эванс продолжат выступать на мировом снукерном туре. Несмотря на то, что представительницам женского снукера пока сложно добиться стабильных результатов среди профессионалов, Бай уже показала высокий уровень, особенно на чемпионате Великобритании 2024 года.