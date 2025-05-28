Погода
$ 87.25 - 87.73
€ 98.75 - 99.75

Китаянка Бай Юлу вновь стала чемпионкой мира по снукеру среди женщин

111  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Звезда китайского снукера Бай Юлу успешно защитила свой титул на чемпионате мира по снукеру среди женщин, обыграв Минк Натчарут из Таиланда со счётом 6:4 в напряжённом финале, прошедшем на домашней арене.

21-летняя Бай одержала победу над Минк второй год подряд, подтвердив статус сильнейшей снукеристки мира. Первый фрейм финала закончился минимальным преимуществом китаянки - 51:50. Минк взяла три следующих фрейма и повела 4:2, сделав единственный полусотенный брейк в матче, но затем Бай выиграла четыре партии подряд и вновь завоевала титул.

На пути к финалу Бай одолела трёхкратную чемпионку мира Нг Он И в четвертьфинале, а затем всухую обыграла соотечественницу Ся Юйин - 5:0 в полуфинале. Минк, чемпионка 2022 года, вышла в финал после побед над Анупамой Рамачандран из Индии (4:0) и Байпат Сирипапорн из Таиланда (5:1).

Финальная партия получилась драматичной: обе соперницы имели шансы на победу, но Минк совершила ошибку, отправив биток в лузу на розовом шаре, когда, казалось, уже близка к выходу на решающий фрейм.

Таким образом, Китай продолжает доминировать в мировом снукере: Бай Юлу - чемпионка среди женщин, а Чжао Синьтун недавно стал чемпионом мира среди мужчин.

Бай, Минк, а также Нг Он И и Рианн Эванс продолжат выступать на мировом снукерном туре. Несмотря на то, что представительницам женского снукера пока сложно добиться стабильных результатов среди профессионалов, Бай уже показала высокий уровень, особенно на чемпионате Великобритании 2024 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446368
Теги:
бильярд, Китай, чемпионат мира
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  