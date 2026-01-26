Погода
В Бишкеке в гостинице убита девушка

479  0
В Бишкеке мужчина задержан по подозрению в совершении убийства. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

По данным ведомства, 26 января около 09:01 в службу 102 поступило сообщение о том, что в одной из частных гостиниц на улице Кулиева мужчина нанёс девушке ножевое ранение, от которого она скончалась на месте.

Установлено, что Д.М. и Р.Э. длительное время состояли в отношениях. 26 января между ними произошла ссора после употребления спиртных напитков. В ходе конфликта девушка ранила мужчину ножом в руку. В ответ он нанёс удар ножом в область её шеи, после чего она погибла.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 122 (Убийство) УК КР. Подозреваемый Д.М., 2002 года рождения, задержан и водворён в ИВС.


Теги:
алкоголь, задержание, убийство, Бишкек, ссора
