МЧС опровергло причастность к вертолёту, пролетевшему низко над Кара-Балтой

- Назгуль Абдыразакова
Министерство чрезвычайных ситуаций заявило, что не имеет отношения к вертолёту, который, по словам местных жителей, пролетел на низкой высоте над Кара-Балтой в Чуйской области.

По информации ведомства, ранее в некоторых СМИ появились публикации с предположениями, что вертолёт мог принадлежать МЧС. В министерстве подчеркнули, что эти сведения не соответствуют действительности.

Как сообщали жители города, вертолёт пролетел на высоте примерно пятиэтажного дома.

В МЧС добавили, что ведомство действительно выполняет полёты в рамках оказания коммерческих услуг, однако данный полёт к деятельности министерства отношения не имеет.


Теги:
Кара-Балта, Кыргызстан, МЧС
