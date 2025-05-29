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Салах - король Премьер-лиги: три титула за сезон

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- Самуэль Деди Ирие
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Мохамед Салах навсегда вписал своё имя в историю Премьер-лиги, став первым игроком, который в одном сезоне выиграл одновременно Золотую бутсу (лучший бомбардир), приз лучшему ассистенту и звание Игрока сезона.

В невероятном сезоне 2024/25 египетская звезда забила 29 голов и отдала 18 результативных передач, став лидером по обоим показателям и помогая "Ливерпулю" завоевать 20-й титул чемпиона Англии, положив конец пятилетнему доминированию "Манчестер Сити".

Выступление Салаха было поистине легендарным. Его 47 результативных баллов не только вывели "Ливерпуль" на вершину английского футбола, но и сделали его самым влиятельным игроком сезона.

Это второй раз в карьере Салаха, когда он выигрывает одновременно Золотую бутсу и приз лучшему ассистенту - впервые он сделал это в сезоне 2021/22. Однако в этом сезоне он также получил награду Игрока сезона, что сделало его достижение уникальным.

По статистике, сезон Салаха стал беспрецедентным - он стал первым игроком в истории Премьер-лиги, который в одном сезоне набрал не менее 25 голов и 15 ассистов.

Фанаты и эксперты единодушно признали лидерство и стабильность египтянина. Этот сезон укрепил его статус как одного из величайших игроков в истории Премьер-лиги.

Трогательный момент с его семьёй, когда дочери Салаха держали в руках его Золотую бутсу и приз лучшему ассистенту после финального свистка, покорил миллионы сердец по всему миру.

"Ливерпуль" теперь настроен продолжать этот успех, а сезон 2024/25 с участием Салаха навсегда останется одним из лучших индивидуальных сезонов в истории Премьер-лиги.


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URL: https://www.vb.kg/446370
Теги:
футбол
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