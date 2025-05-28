Кыргызстанцы завоевали две серебряные медали на UNG Meeting в Ташкенте

На международных соревнованиях по легкой атлетике UNG Meeting, прошедших в Ташкенте, кыргызстанские спортсмены завоевали две серебряные медали. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Турнир организовала Азиатская федерация легкой атлетики. Соревнования вошли в серию World Athletics Continental Tour уровня Bronze и стали этапом подготовки атлетов к предстоящему Чемпионату Азии.

Серебряными призерами от Кыргызстана стали:

Тимур Исаков - прыжки в длину (мужчины);

Руслан Литовский - бег на 400 метров (мужчины).

Напомним, что Чемпионат Азии по легкой атлетике пройдет с 27 по 31 мая 2025 года в городе Куми, Южная Корея. Кыргызстанские спортсмены продолжат подготовку к этим важным соревнованиям.