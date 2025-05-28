Руслан Сагдеев завоевал серебро чемпионата Азии по джиу-джитсу в Иордании

Кыргызстанский спортсмен Руслан Сагдеев стал серебряным призёром чемпионата Азии по джиу-джитсу. Турнир собрал сильнейших атлетов континента, а Сагдеев выступал в весовой категории до 94 кг, где соревновались 17 спортсменов.

Руслан стартовал с 1/8 финала и одержал три победы подряд над представителями ОАЭ, Филиппин и Иордании, выйдя в финальный бой. В решающей схватке он уступил борцу из Саудовской Аравии Тарику Нада Омару, завоевав серебряную медаль.

Также в молодежных соревнованиях Рамазан Тянгубер (до 69 кг) дошел до финала, где уступил спортсмену из Казахстана и стал серебряным призёром.

Кыргызстанские спортсмены подтвердили высокий уровень подготовки и продолжают успешно выступать на международной арене.