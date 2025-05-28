Кыргызская команда выиграла 7 медалей по ушу-саньда на Кубке ЦА

В городе Таджикистане прошел Кубок Центральной Азии по ушу-саньда, в котором приняли участие более 350 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана. Национальная сборная Кыргызстана добилась отличных результатов, завоевав 7 медалей: 3 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые.
Золотые медали выиграли:
Зубайир Улугбеков (27 кг),
Абубакир Салахитдинов (30 кг),
Каримжон Балтабаев (+100 кг).
Серебряную медаль завоевал Йылмаз Эмирбеков (60 кг).
Бронзовые награды получили:
Ахрор Хамракулов (65 кг),
Дастан Каныбек уулу (60 кг),
Мухаммед (70 кг).
Сборную возглавляли тренеры Тагайбек Өмүржанов и Немат Юсупов.