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Кыргызская команда выиграла 7 медалей по ушу-саньда на Кубке ЦА

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- Самуэль Деди Ирие
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В городе Таджикистане прошел Кубок Центральной Азии по ушу-саньда, в котором приняли участие более 350 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана. Национальная сборная Кыргызстана добилась отличных результатов, завоевав 7 медалей: 3 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые.

Золотые медали выиграли:

Зубайир Улугбеков (27 кг),

Абубакир Салахитдинов (30 кг),

Каримжон Балтабаев (+100 кг).

Серебряную медаль завоевал Йылмаз Эмирбеков (60 кг).

Бронзовые награды получили:

Ахрор Хамракулов (65 кг),

Дастан Каныбек уулу (60 кг),

Мухаммед (70 кг).

Сборную возглавляли тренеры Тагайбек Өмүржанов и Немат Юсупов.


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URL: https://www.vb.kg/446379
Теги:
Таджикистан, турнир, ушу, Кыргызстан
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