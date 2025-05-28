"Бишкек Арена": строительство крупнейшего стадиона Кыргызстана продолжается

В окрестностях Бишкека, в селе Орок, продолжается возведение крупнейшего спортивного комплекса Кыргызстана "Бишкек Арена". Первоначально рассчитанный на 45 тысяч зрителей, проект был расширен до 51 тысячи мест в соответствии с требованиями Азиатской футбольной конфедерации (АФК) для проведения Кубка Азии 2031 года.

Ожидается, что строительство завершится осенью 2026 года. Архитектура стадиона вдохновлена традиционной кыргызской юртой, что придаёт объекту уникальный национальный колорит. Общая площадь комплекса составит 190 тысяч квадратных метров, из которых 85 тысяч займёт сама спортивная арена. В состав комплекса войдут также торгово-развлекательный центр площадью 35 тысяч квадратных метров, парковочные и технические зоны.

"Бишкек Арена" будет оснащён современным светодиодным освещением категории "А" по стандартам FIFA и гибридным газоном, сочетающим натуральную и искусственную траву. Комплекс соответствует международным требованиям безопасности и комфорта и рассчитан на проведение крупных международных соревнований, включая матчи под эгидой FIFA и АФК.

Этот масштабный проект открывает новые перспективы для Кыргызстана в спортивной сфере и туризме, а также станет важным элементом городской инфраструктуры и популяризатором активного образа жизни среди населения.