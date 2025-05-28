Кубок Кыргызстана по футболу: стадия 1/8 финала стартует 28 мая

28 мая 2025 года в Кыргызстане начнётся стадия 1/8 финала Кубка страны по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Кыргызской профессиональной футбольной лиги (КПФЛ).

Первый матч этой стадии пройдет в Джалал-Абаде на стадионе "Курманбек". Встречу проведут "Легенда" из Кок-Жангака и действующий обладатель Кубка - "Мурас Юнайтед" из Джалал-Абада. Начало игры запланировано на 20:00. Болельщики ожидают напряжённой борьбы, учитывая высокую мотивацию чемпиона сохранить титул.

Второй матч состоится 1 июня на поле стадиона "Исфайрам" в Уч-Коргоне. Там сойдутся "Семетей" из Кызыл-Кыя и "Алай" из Оша. Игра начнётся в 17:00.

Напомним, что "Мурас Юнайтед" является действующим обладателем Кубка Кыргызстана. Клуб из Джалал-Абада во второй раз подряд завоевал трофей, одержав победу в финале 15 сентября 2024 года. Тогда на стадионе "Курманбек" "Мурас Юнайтед" со счётом 3:2 обыграл "Абдыш-Ату" из Канта. Решающий гол в дополнительное время - на 109-й минуте - забил полузащитник Абай Боколеев, принеся своей команде долгожданную победу.