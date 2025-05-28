Кыргызстан занял 4-е место на чемпионате Азии по художественной гимнастике

С 16 по 18 мая 2025 года в Сингапуре состоялся чемпионат Азии по художественной гимнастике, объединивший спортсменов из 20 стран. Сборная Кыргызстана показала достойный результат, заняв 4-е место в командном зачёте.

Особую радость кыргызским болельщикам принесла юная гимнастка София Яровая - она завоевала бронзовую медаль среди юниоров, тем самым вновь заявив о высоком уровне подготовки молодых талантов страны.

Чемпионат стал ещё одним подтверждением того, что кыргызские гимнастки способны уверенно конкурировать на международной арене. Успехи спортсменов служат важным стимулом для дальнейшего развития художественной гимнастики в Кыргызстане.