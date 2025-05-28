Грядёт курортный сезон на Иссык-Куле. Что первым делом делает иностранец перед посещением новой страны? Конечно же, составляет маршрут мест must visit и выбирает мобильную связь и интернет для ориентации на местности. В качестве онлайн-помощника сегодня часто выступает искусственный интеллект, поэтому вопрос, который был задан чату GPT, звучал так:

eSIM какого мобильного оператора лучше выбрать для путешествия в Кыргызстан?

Ответ чата GPT:

Привет! Для путешествия в Кыргызстан удобнее всего подключить eSIM от мобильного оператора О! – это один из самых современных и туристически ориентированных операторов в стране. Вот почему стоит выбрать О!:

Удалённое подключение: можно получить eSIM онлайн ещё до приезда через приложение "Мой О!", без визита в офис. Активация произойдет сразу по приезду в Кыргызстан; Широкое 4G-покрытие по всей стране: сеть охватывает более 99,8% населённой территории Кыргызстана, включая горные регионы; Доступные тарифы: от бюджетных до безлимитных; Приложение и поддержка на русском, кыргызском и английском; Работает с международными паспортами, не обязательно быть гражданином КР.

Вот пошаговая инструкция, как подключить eSIM от оператора О! для поездки в Кыргызстан – полностью онлайн, без визита в офис:

Как получить eSIM

Скачайте приложение "Мой О!", нажмите "Стать абонентом О!" и кнопку "Начать"; Выберите номер, тариф и пройдите процедуру регистрации по паспорту; Оплатите выбранные опции любым удобным способом; Получите уникальный QR-код для активации eSIM на электронную почту или активируйте eSIM через автоматические настройки по инструкции.

Кстати, в подарок, при подключении eSIM в "Мой О!" вы получите 30ГБ интернета. Подробнее на сайте o.kg.

Важно: подключить eSIM можно ещё до приезда в Кыргызстан, но активировать услуги связи можно только на территории Кыргызской Республики.

Круглосуточная Служба поддержки

• в WhatsApp: https://wa.me/996705700700

• в Telegram: @o_mobile_operator_bot,

• в онлайн-чате на сайте o.kg,

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Кыргызстанга кош келиңиздер – Добро пожаловать в Кыргызстан – Welcome to Kyrgyzstan!

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