Грядёт курортный сезон на Иссык-Куле. Что первым делом делает иностранец перед посещением новой страны? Конечно же, составляет маршрут мест must visit и выбирает мобильную связь и интернет для ориентации на местности. В качестве онлайн-помощника сегодня часто выступает искусственный интеллект, поэтому вопрос, который был задан чату GPT, звучал так:
eSIM какого мобильного оператора лучше выбрать для путешествия в Кыргызстан?
Привет! Для путешествия в Кыргызстан удобнее всего подключить eSIM от мобильного оператора О! – это один из самых современных и туристически ориентированных операторов в стране. Вот почему стоит выбрать О!:
Вот пошаговая инструкция, как подключить eSIM от оператора О! для поездки в Кыргызстан – полностью онлайн, без визита в офис:
Кстати, в подарок, при подключении eSIM в "Мой О!" вы получите 30ГБ интернета. Подробнее на сайте o.kg.
Важно: подключить eSIM можно ещё до приезда в Кыргызстан, но активировать услуги связи можно только на территории Кыргызской Республики.
• в WhatsApp: https://wa.me/996705700700
• в Telegram: @o_mobile_operator_bot,
• в онлайн-чате на сайте o.kg,
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