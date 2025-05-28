Посольство Индии в Бишкеке готовится к 11-му Международному дню йоги

Посольство Индии в Бишкеке дало старт обратному 25-дневному отсчету до празднования 11-го Международного дня йоги, которое пройдет 21 июня 2025 года.

В ознаменование этого события посольство провело занятие йогой в Национальном парке "Ала-Арча". Занятие провела инструктор посольства Анна Устинова. На мероприятии присутствовали более 20 представителей СМИ – из КНИА "Кабар", медиафонда Центральной Азии, газеты "Кут билим", ГТРК, ЭЛТР, пресс-службы Министерства культуры, информации и молодежной политики КР, информационных сайтов Region KG и Photo.kg.

Посольство пригласило руководителей местных студий йоги, таких, как Yoga Fit, ЁGA Hall, Sattva, Prana, школы воздушной акробатики Барса, Adi Shakti, Dariga, которые практикуют и обучают различным формам йоги, включая хатха-йогу, кундалини-йогу, флай-йогу, виньясу. В мероприятии также приняли участие специалисты по здоровому образу жизни и фитнесу.

Студия Yoga Fit также провела специальное занятие йогой в честь празднования 11-го Международного дня йоги.

За мероприятием последовали сессия вопросов и ответов для представителей СМИ. На все вопросы, которые касались управления стрессом, и другие вопросы были даны ответы инструкторами йоги. Всем участникам были подарены футболки, кепки, коврики для йоги. И, конечно, состоялось дружеское чаепитие на природе.

Посольство Индии выражает благодарность Таланту Жекшенову, директору Национального парка "Ала Арча" за содействие в организации этого особого мероприятия и всем, принявшим участие представителям СМИ и студий йоги за их поддержку и усилия в подготовке к проведению 11-го Международного дня йоги.